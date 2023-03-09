Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine nakli için süreci başlattı
Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakline yönelik talebi üzerine gerekli işlemleri başlattı.
Adalet Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.
Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.
Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.
Etiketler: Adalet Bakanlığı
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