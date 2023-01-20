Eyalet Sağlık Müdürü Aminu Tsanyawa, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu söyledi.

Tsanyawa, ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde difteri salgınında çoğunluğu çocuk, 25 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Eyalette salgınla mücadele için sağlık ekibi kurulduğunu belirten Tsanyawa, hükümetten ek bütçe talep ettiklerini aktardı.

Boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkarak ölümlere yol açabilen difteri, öksürük, hapşırma ya da konuşurken bulaşabiliyor.