Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da difteri salgınında 25 kişi öldü
Nijerya'nın Kano eyaletinde devam eden difteri salgınında 25 kişi hayatını kaybetti.
Eyalet Sağlık Müdürü Aminu Tsanyawa, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu söyledi.
Tsanyawa, ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde difteri salgınında çoğunluğu çocuk, 25 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Eyalette salgınla mücadele için sağlık ekibi kurulduğunu belirten Tsanyawa, hükümetten ek bütçe talep ettiklerini aktardı.
Boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkarak ölümlere yol açabilen difteri, öksürük, hapşırma ya da konuşurken bulaşabiliyor.
Etiketler: Nijerya
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