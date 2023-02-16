Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da depremzedeler için toplanan yardımlar afet bölgesine gönderilmeye başlandı
Nijerya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan yardımlar Türkiye'ye gönderilmeye başlandı.
Başkent Abuja'da toplanan yardımların ilk kısmı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinin koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY) tarafından taşındı.
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya'da toplanan yardımlarının THY yoluyla parça parça Türkiye'ye gönderileceğini belirtti. Bayraktar, Nijeryalılara katkılarından dolayı şükranlarını sundu.
Nijerya'dan Türkiye'ye gönderilen yardımlar arasında yatak, battaniye, hijyen ürünleri ve giyecek gibi malzemelerin bulunduğu aktarıldı.
Etiketler: Deprem
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