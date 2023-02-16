Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 13:12Son Güncelleme: Kaynak: EMSC
Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: AP]
Hırvatistan'ın Rijeka kenti yakınlarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü, Rijeka şehrinin 36 kilometre güneydoğusu olarak kayda geçti.
Sarsıntı, yerin 10 kilometre altında meydana geldi.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 13:32
- 13:30
- 13:30
- 13:05
- 13:02
Sıradaki Haber
Pakistan'da yolcu treninde patlama: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz