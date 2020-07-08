Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla ülkede Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla şu ana kadar cezaevlerindeki 3 bin 789 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

"Tehlike altında olanlar arasında mahkumlar da bulunuyor"

Bu kararın hapishanelerdeki sıkışıklığı azaltmak için alındığını işaret eden Malami, "Bu zor zamanlarda tehlike altında olanlar arasında mahkumlar da bulunuyor. Bu tehlikeyi azaltmak için hükümet böyle bir karar aldı." dedi.

Abubakar Malami, aftan yararlananlar arasında şiddet suçu işlemeyenler, yaşlılar ve ağır hastalığı olanların bulunduğunu kaydetti.

669 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da şu ana kadar 29 bin 789 Kovid-19 vakası görülürken, 669 kişi yaşamını yitirdi.