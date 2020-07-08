Haber Giriş: Kaynak: AA
Mısır'da son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 67 artarak 3 bin 489'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 hastası 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1057 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 489'a, vaka sayısının da 77 bin 279'a çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, 480 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 21 bin 718'e ulaştığı aktarıldı.
Etiketler: mısır koronavirüsSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 02:25
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