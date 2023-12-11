Puslu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.12.2023 06:38

Nijerya'da çete üyelerine hava operasyonu: 18 kişi öldürüldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, silahlı 18 çete üyesi etkisiz hale getirildi. Çete üyelerinin sığınakları imha edilirken çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Nijerya'da çete üyelerine hava operasyonu: 18 kişi öldürüldü

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, "Hadarin Daji Operasyonu" kapsamında Niger eyaletinin Shiroro bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Gabkwet, operasyonlarda 18 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, bazılarının yaralı kaçtığını aktardı.

Operasyonlarda silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Gabkwet, bu kişilere ait mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

ETİKETLER
Nijerya Boko Haram
Sıradaki Haber
Hamas: Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:53
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
07:34
İstanbul'da park halindeki 2 otomobil yandı
07:21
İsrail, Batı Şeria'da baskınlarını yoğunlaştırdı
07:09
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 11 sivil yaşamını yitirdi
07:09
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Gazze için küresel grev çağrısı
06:28
Takla atan araç ters döndü, sürücünün burnu bile kanamadı
Kanada'da Filistin'e destek gösterisi
Kanada'da Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
Yanan araca balkondan su dökerek müdahale etti
Yanan araca balkondan su dökerek müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ