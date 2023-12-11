Nijerya'da çete üyelerine hava operasyonu: 18 kişi öldürüldü

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, "Hadarin Daji Operasyonu" kapsamında Niger eyaletinin Shiroro bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Gabkwet, operasyonlarda 18 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, bazılarının yaralı kaçtığını aktardı.
Operasyonlarda silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Gabkwet, bu kişilere ait mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.