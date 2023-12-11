Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.12.2023 04:16

İsrail Gazze'de BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı.

İsrail Gazze'de BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü.

Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, Cibaliya'da 13 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İtalya'da iki tren çarpıştı: 17 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:56
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı
02:50
İtalya'da iki tren çarpıştı: 17 yaralı
02:11
İsrail Gazze'de sivilleri ikinci göçe zorluyor
01:45
Washington Post: ABD yasaları gözetmeden İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
01:19
Filistin hükümeti: Hamas siyasi haritanın bir parçası
00:53
Blinken, İsrail’e silah satışı konusunda Kongre kararını atlamayı savundu
Kanada'da Filistin'e destek gösterisi
Kanada'da Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
Yanan araca balkondan su dökerek müdahale etti
Yanan araca balkondan su dökerek müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ