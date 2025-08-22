Nijerya'da bu yıl sellerde 228 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, bu yıl şiddetli yağışların ülkenin 25 eyaletinde sellere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketlerinde 228 kişinin hayatını kaybettiği, 495 kişinin yaralandığı ve 114 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

21 bin 257 ev hasar gördü veya yıkıldı

Seller nedeniyle 71 bin 400 kişinin yerinden olduğu vurgulanan açıklamada, sellerden 209 bin 666 kişinin etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada, sel felaketleri nedeniyle 21 bin 257 evin hasar gördüğü veya yıkıldığı bildirilerek, sellerde 76 bölgedeki 23 bin 481 arazinin zarar gördüğü ifade edildi.