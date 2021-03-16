Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, Borno eyaletine bağlı Gamboru Ngala'daki Gulwa ve Musuri Musuri bölgelerinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 41 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralandığını aktaran Yerima, teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

60 rehine kurtarıldı

Örgütün rehin tuttuğu 60 kadın ve çocuk da kurtarıldı.

Operasyonlarda 4 asker yaşamını yitirirken, çok sayıda asker de yaralandı.

Yüz binlerce kişi evlerinden oldu

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını ifade etti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.