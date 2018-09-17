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Nijerya selle mücadele ediyor: 100'den fazla ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 2 haftadır etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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Nijerya selle mücadele ediyor: 100den fazla ölü

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Mustafa Yunus Maihaja, son 2 haftada ülkenin 11 eyaletinde şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

Maihaja, sellerde 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Seller nedeniyle yüzlerce ev ve yüzlerce dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Nijerya'da halihazırda devam eden 6 aylık yağış mevsiminde sık sık sel felaketi yaşanıyor. Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sel, nijerya
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