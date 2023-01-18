Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, Moritanya'da düzenlenen Afrika Barış Konferansı'na katılarak burada Nijerya Devlet Başkanı'nın yazılı açıklamasını okudu.

Buhari, ülkesindeki terörle mücadele adımlarına işaret ederek, "Boko Haram'ın elindeki yerleri geri alabilmek adına ABD ve diğer dostlardan silah alabilmek için 2015'ten beri 1 milyar dolar harcadık." ifadesini kullandı.

Boko Haram örgütünün 2015'te Borno Eyaletinin üçte ikisine, Yobe Eyaletinin ise yarısına hakim olduğunu belirten Buhari, Çad, Nijer, Kamerun ve Benin ile örgüte karşı kapsamlı mücadele yürütüldüğünü kaydetti.

Buhari, silah ve askeri teçhizat alımı için ödenen paraların eğitim, sağlık, altyapı ve diğer sosyal hizmetlere ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bugüne kadar düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.