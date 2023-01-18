Son kırk yılın en yüksek enflasyonu ile boğuşan İngiltere’de artan yaşam maliyeti, yüzbinlerce vatandaşın zor bir kış yaşamasına neden oluyor.

İngiltere Hanehalkı Destek Fonu, 421 milyon sterlinlik bir kaynağı ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına yerel yönetimlerle paylaştı.

En büyük destek ise market alışverişleri için ayırıldı.

Özellikle çocuklu ailelerin yiyecek içecek sıkıntısı çekmemesi için ihtiyaç sahibi ailelere 147 ile 180 pound arasında alışveriş kuponları dağıtılmaya başlandı.

Alışveriş kuponları Tesco, Asda, Sainsbury’s ve Morrisons gibi büyük süpermarketlerde geçerli olacak.

Kuponlar elektronik olarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlandı.

Hanehalkı Destek Fonu’nun 2024 yılının mart ayına kadar sürecek olan yardımları bölgelere göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin, Kuzey İngiltere ile başkent Londra arasında verilen destekler farklılık gösteriyor.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine enerji, beyaz eşya ve mobilya yardımları da fonun verdiği destekler arasında bulunuyor.