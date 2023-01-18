Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kutup ayısı bir kadın ve bir çocuğu öldürdü
[Temsili fotoğraf: AP]
ABD'nin Alaska eyaletinin batısındaki bir köyde kutup ayısının saldırısına uğrayan bir kadın ve bir çocuk, hayatını kaybetti.
Alaska Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre, Wales şehrinin ücra bir köyünde, yerel saatle 14.30'da saldırı ihbarı alındı.
Bölgede birçok kişiyi kovaladığı belirtilen kutup ayısının, ilk belirlemelere göre, saldırdığı bir kadın ve bir çocuğun öldüğü duyuruldu.
Kutup ayısı, bölge halkı tarafından vurularak öldürüldü.
Ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.
Etiketler: ABD
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