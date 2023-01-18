Alaska Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre, Wales şehrinin ücra bir köyünde, yerel saatle 14.30'da saldırı ihbarı alındı.

Bölgede birçok kişiyi kovaladığı belirtilen kutup ayısının, ilk belirlemelere göre, saldırdığı bir kadın ve bir çocuğun öldüğü duyuruldu.

Kutup ayısı, bölge halkı tarafından vurularak öldürüldü.

Ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.