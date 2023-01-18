Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'da 7 büyüklüğünde depremle sarsıldığını duyurdu.
Merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildi.
7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Gece 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti
Endonezya'nın doğusu da gece saatlerinde 6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Gorontalo şehrinin 61 kilometre güneydoğusu olan depremin, yerin 152,5 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurmuştu.
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