Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 08:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya, Ukrayna'nın borcunu erteliyor
Japonya, Rusya'nın saldırıları sonrası ekonomik sorun yaşayan Ukrayna'nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunu erteleme kararı aldı.
Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, borç ertelemeye ilişkin Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko ile Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori görüş alışverişinde bulundu.
Japon hükümeti, ekonomik yükün hafifletilmesi amacıyla Ukrayna'nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunun tehir edilmesine karar verdi.
Karar doğrultusunda söz konusu borç, Haziran 2027'den itibaren 10 taksit halinde geri ödenecek.
Hükümet, Ukrayna'ya desteklerin sürdürülmesi için G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliğine devam edileceğini bildirdi.
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