Sanıkların, Fransa cumhurbaşkanını hedef almak da dahil olmak üzere bir dizi terör saldırısı düzenlemek için komplo kurdukları iddia ediliyor.

Yaşları 22 ile 66 arasında değişen 11 erkek ve iki kadından oluşan sanıklar, terör eylemi için komplo kurmakla suçlanıyor.

Duruşmanın 3 Şubat'ta sonuçlanması planlanıyor.

Mahkeme duruşmaları, camilere, göçmenlere yönelik saldırılar ve Macron'un Birinci Dünya Savaşı mütarekesini anma töreninde öldürülmesi de dahil olmak üzere çeşitli şiddet eylemleri planladığı söylenen grup hakkında dört yıl süren soruşturmanın ardından geldi.

Bu iddia edilen planların hiçbiri hayata geçmedi ve başlangıçta şüphelilere yöneltilen suçlamaların bir kısmı soruşturma sırasında düşürüldü.

İddianamede, "Barjols grubu üyeleri tarafından tasarlanan şiddet içeren eylem projelerinin, özellikle gözdağı veya terör yoluyla kamu düzenini ciddi şekilde bozmayı amaçladığı tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Aşırı sağcı Barjols grubu ilk olarak 2017'de Facebook'ta ortaya çıktı ve sözde lideri Denis Collinet 2020'de tutuklandı.

Fransa'nın iç istihbarat servisleri, Macron'a yönelik potansiyel bir saldırı hakkında bir ihbar aldıktan sonra, o sırada 62 yaşında olan Jean-Pierre Bouyer, kolluk kuvvetlerinin radarına girdi.

Bouyer, Kasım 2018'de üç yakın arkadaşıyla yaptığı görüşme sırasında tutuklandı. Kurşun geçirmez yelek ve 'komando' tarzı bıçak ele geçirildi.

Ek aramalar sırasında Fransız polis memurları, Bouyer'ın evinde ateşli silahlar ve mühimmat da ele geçirdi.