Platformun ünlü kuş logosunun heykelinin fiyatı şu anda 11 bin dolar ve teklif vermeye 24 saatten biraz daha az zaman kaldı.

@ sembolü şeklindeki yaklaşık 2 metrelik bitki saksısı 4 bin 300 dolara satılıyor.

Satış, Elon Musk'ın geçen yıl şirketi 44 milyar dolara satın almasının ardından Twitter'da köklü değişiklikler yapmasıyla geldi.

Ekim ayı sonunda görevi devraldığından beri Musk, şirketin 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısını işten çıkardı.

Ayrıca Twitter'ın ücretsiz yemek gibi birçok avantajını da sonlandırdı.

Mutfak aletleri de satılık

Satılık mutfak aletlerinden bazıları arasında birkaç üst düzey La Marzocco espresso makinesi ve buz sebili ile tamamlanmış bir gazlı içecek çeşmesi bulunuyor.

Teknoloji devi, yenisi yaklaşık 2 bin dolara satılan bir çift Herman Miller sehpanın satışını yapıyor.

Twitter ayrıca 60 dolarlık bir teklifle baskı ekipmanlarını ve hatta küçük çekmece takımlarını da satıyor.

Ayrıca ses geçirmez bazı konferans kabinleri ve tasarım kanepeler de açık artırmada.

Musk, Kasım ayında, birkaç reklamverenin ayrılmasının ardından şirketin "gelirinde büyük bir düşüş" gördüğünü tweetledi.

Ayrıca firmanın iflas edebileceği konusunda uyardı.