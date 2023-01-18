Pier Antonio Panzeri'nin avukatı, müvekkilinin savcılarla bir anlaşmaya vardıktan sonra "her şeyi anlatmayı" kabul ettiğini söyledi.

Belçika Federal Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre Panzeri, bunun karşılığında ceza indiriminden yararlanacak.

Avrupa Parlamentosu'nun eski üyesi, Belçika'da tutuklu bulunan dört zanlıdan biri.

Brüksel'deki Parlamentoyu etkileme karşılığında Katar ve Fas'tan rüşvet almakla suçlanıyorlar.

Katar, hediyeler ve para yoluyla nüfuz kazanmaya çalıştığını, Fas da balıkçılık hakları ve Batı Sahra'nın tartışmalı statüsü gibi konularda nüfuz sağlamaya çalıştığı iddialarını şiddetle reddetti.

Panzeri ile birlikte, eski Avrupa Parlementosu Başkan Yardımcısı Yunan politikacı Eva Kaili de, suç üstü yapılarak gözaltına alınmıştı.

Geçen ay polisin bir daireye, bir eve ve bir otele düzenlediği bir dizi baskın sırasında yaklaşık 1,5 milyon euro nakit ele geçirlmişti.

Savcılar, Panzeri'nin savunma anlaşmasını Belçika'da daha önce yalnızca bir kez kullanılan bir muhbir yasası kapsamında kabul ettiğini söyledi.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre pişmanlıktan yararlanana Panzeri'nin cezası indirilecek.

Eski İtalyan parlamenter hakkında, 4'ü ertelenmiş olmak üzere 5 yıl hapis cezası verilecek ve rüşvet olarak aldığı yaklaşık 1 milyon euro tutarındaki para ve hediyeyi iade etmesi istenecek.