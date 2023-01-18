Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 05:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'den ABD'ye Suriye'de petrol kaçırma suçlaması
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD'yi, Suriye'de petrol ve tahıl kaçırıp yağmalamakla suçladı. "ABD, Suriye'de enerji ve insani krizi derinleştiriyor" ifadesini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu.
ABD'nin, Suriye'de çıkarılan petrolü ülke dışına kaçırdığını söyledi.
"ABD'nin Suriye'yi yağmalamasının aleniliği ve rezilliği karşısında dehşete düşüyoruz" ifadesini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vınbin, ABD'nin bu ayın başında Suriye'den 60 tanker ve kamyon dolusu petrol ve tahıl kaçırdığını ileri sürdü.
ABD'yi Suriye'deki enerji ve insani krizi derinleştirmekle suçladı.
Vınbin, Washington yönetimine, "uluslararası hukuka uyma" ve "petrol hırsızlığının hesabını verme" çağrısında bulundu.
Etiketler: ABD-Çin İlişkileri Çin Suriye Petrol
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