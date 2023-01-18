Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı.

Saatlerce etkili olan sağanakta sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Antioquia Afet Risk Yönetimi İdari Yönetimi, Medellin için kırmızı alarm verildiğini, ilerleyen günlerde yağışların etkisini daha da arttırabileceğini bildirdi.

Gece boyunca arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler, çok sayıda kişiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yüzlerce evi su bastığı ve kentte büyük miktarda hasar oluştuğu yer alıyor.

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor, ciddi miktarda hasar meydana geliyor.