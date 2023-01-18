ABD'de gündem hastanelerdeki sağlık personeli eksiği.

Chicago yakınlarındaki bir hastane, bu sorunu robotlarla aşmaya çalışıyor.

Hastanede, iki robot kullanılmaya başlandı.

Robotlar, neredeyse 24 saat aralıksız çalışıyor.

Sadece kısa bir süre şarj edilmeleri gereken robotların göğsünde dijital bir ekran bulunuyor.

2 robot ayda yaklaşık 1800 kez malzeme taşıdı

Kapıları açmak için kollarına yerleştirilen kimlik kartlarını kullanıyorlar. Hastane yetkililerine göre robotlar, hastane personelinin işini epey kolaylaştırıyor.

İstatistiklere göre, iki robot, 6 aylık bir dönemde, ayda yaklaşık 1800 kez malzeme taşıdı.

Yaklaşık 1 buçuk kilometre yol katetti.

Böylece hastane personelini tesis içinde 2 milyondan fazla adım atmaktan kurtarmış oldular.