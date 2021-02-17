Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya 1,4 milyon doz daha aşı aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya, koronavirüsle mücadele kapsamında 1,4 milyon doz AstraZeneca aşısı daha aldı.
Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, onaylı Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşılarından 1,4 milyon doz daha satın alındığını açıkladı.
Ehanire, söz konusu aşıların ilk 500 bin dozunun şubat sonuna kadar ülkeye teslim edileceğini belirtti.
Nijerya'nın daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen COVAX aracılığıyla 16 milyon doz AstraZeneca aşısı aldığını anımsatan Ehanire, bu aşıların da mart sonuna kadar ülkeye giriş yapmasının beklendiğini söyledi.
Ülkede şimdiye kadar 147 bine yakın COVID-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 1761 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Oxford Üniversitesi
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