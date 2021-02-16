Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19'dan 55 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 723 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 293 kişi de iyileşti.

Ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 92'ye, vaka sayısı 343 bin 584'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 248 bin 720'ye yükseldi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan 18 kişinin daha vefat ettiğini, 2 bin 657 kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 491'e, vaka sayısının 352 bin 219'a, iyileşenlerin sayısının da 329 bin 511'e çıktığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 14 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 236 yeni vaka görüldü, 3 bin 634 kişi de iyileşti.

Son verilerle COVID-19 kaynaklı can kaybı 1041'e, vaka sayısı 355 bin 131'e, iyileşenlerin sayısı da 340 bin 365'e çıktı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 13 kişi daha vefat etti, 476 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 504'e, vaka sayısı 479 bin 71'e, iyileşenlerin sayısı da 460 bin 628'e ulaştı.