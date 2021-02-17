Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'da Etna Yanardağı patladı
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden harekete geçti. Yanardağın güneydoğu kraterinde meydana gelen patlama sonrası gökyüzüne kilometrelerce duman yükseldi.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi.
Dünyanın en aktif yanardağlarından Etna'daki patlama yanardağın güneydoğu kraterinde oluştu.
Kızıl lavın kraterden aşağıya doğru inişi ve yoğun bulut tabakası cep telefonuyla kaydedildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Etna Yanardağı'na en yakın kentlerden Katanya'daki havaalanında uçuşlar durduruldu.
Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durduruldu.
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