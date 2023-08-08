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Dünya
AA 08.08.2023 12:41

Nijer'de cunta yeni başbakan atadı

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta başbakanlık görevine Lamine Zeine'yi getirdi.

Nijer'de cunta yeni başbakan atadı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride, Zeine'nin, CNSP lideri General Abdurrahmane Tchiani tarafından başbakan olarak atandığını duyurdu.

Ülkesinde tanınan bir ekonomist olan 58 yaşındaki Zeine 2002'den 2010'a kadar Finans Bakanlığı yapmıştı.

Zeine, son olarak Afrika Kalkınma Bankasının Çad temsilcisi olarak görev yapıyordu.

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Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.​​​​​​​

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