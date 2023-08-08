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Dünya
AA 08.08.2023 11:49

Zoom, çalışanlarının ofise geri dönmesini istiyor

COVID-19 salgını döneminde popülerleşen çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, şirketin herhangi bir ofisine 80 kilometre uzaklık içinde yaşayan çalışanlarının, haftada en az 2 gün ofiste çalışması gerektiğini duyurdu.

Zoom, çalışanlarının ofise geri dönmesini istiyor
[Fotograf: Reuters]

BBC'nin haberine göre, COVID-19 salgını ile kullanımı artan ve uzaktan yapılan konferanslar, iş görüşmeleri için kullanılan Zoom, kendi çalışanları için yeni bir karar aldı.

Zoom'dan yapılan açıklamada, hibrit çalışma modelinin çalışanlar için en etkili çalışma şekli olduğu ve yeni sistemin aşamalı olarak ağustos ve eylül itibarıyla uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, herhangi bir ofise 80 kilometre uzaklıktaki herkesin, haftada en az 2 kez ofise gitmesini sağlayacak yeni sistemin şirketi daha iyi bir konuma getireceği, çalışanları verimlerini artırmaya yönelik desteklemeye devam edileceği vurgulandı.

Wall Street Journal'ın 2022’de açıkladığı verilerde, şirketin çalışanlarının yüzde 75'inin uzaktan, yüzde 24'ünün hibrit şekilde çalıştığı ve yalnızca yüzde 1'inin normal çalışma sistemini uyguladığı kaydedilmişti.

Çalışanlar evden çalışma sistemine daha yatkın

Stanford Üniversitesinin anketinde, ABD'de çalışanların yüzde 12'sinin uzaktan çalışırken, yüzde 29'unun hibrit çalışma modelini uyguladığı ve birçok çalışanın belirli düzeyde evden çalışma sistemini sürdürmeye eğilimli olduğu gözlemlendi.

Stanford Üniversitesinin daha önce yürüttüğü başka bir araştırmada, uzaktan çalışma sisteminin İngilizce konuşulan ülkelerde daha yaygın olduğu kaydedilmişti.

ABD’de COVID-19 salgını öncesi evden çalışma oranı yalnızca yüzde 5 olarak kaydedilirken, dünya genelinde çalışanlar her geçen gün işverenlerin uygun gördüğünden daha esnek çalışma saatlerine sahip olmak istiyor.

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