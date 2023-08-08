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Dünya
AA 08.08.2023 11:41

Avustralya polisi, "dark web"te cinsel istismar mağduru 13 çocuğu kurtardı

Avustralya polisi, ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) aldığı istihbarat neticesinde farklı eyaletlerde "dark web"te cinsel istismar mağduru olan 13 çocuğun kurtarıldığını bildirdi.

Avustralya polisi, "dark web"te cinsel istismar mağduru 13 çocuğu kurtardı
[Depophotos]

ABC'nin haberine göre, Avustralya Federal Polis yetkilisi Helen Schneider, basına yaptığı açıklamada, operasyonlar kapsamında 13 çocuğun kurtartıldığını ve yaşları 32 ile 81 arasında değişen 19 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Schneider, "dark web"te çocuk istismarı görüntüleri paylaştığı iddia edilen kişilere birçok suç yöneltildiğini, gözaltındakilerin çoğunun teknoloji sektöründe çalışan kişiler olduğunu kaydetti.

Avustralya polisini FBI haberdar etmişti

Avustralya polisi, "dark web"te çocukların cinsel istismarı soruşturmasına ilişkin istihbaratı, FBI aldığını bildirdi.

ABD'deki soruşturma da 2021'de 2 FBI mensubunun, internette çocuk istismarı görüntüleri paylaştığı öne sürülen bir adamın evini aramaya gittikleri sırada öldürülmelerinin ardından başlamıştı.

Soruşturma kapsamında FBI, Avustralya polisine "dark web"te cinsel istismar görüntüleri paylaştığı iddia edilen kişiler hakkında bilgi vermişti.

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