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Dünya
AA 08.08.2023 12:18

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 19'a çıktı

Gürcistan'daki tatil beldesi Şovi'de geçen hafta meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısı 19'a çıktı.

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 19'a çıktı
[Fotograf: AA]

Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde yer alan Şovi'de 3 Ağustos'ta meydana gelen heyelandan sonra bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gürcistan Acil Durum Yönetim Servisi Başkanı Temur Mgebrişvili, bugün bir kadının cansız bedenine daha ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığını söyledi.

Mgebrişvili, arama kurtarma çalışmalarının 24 saat esasınca kesintisiz sürdüğünü belirtti.

15 kişiden haber alınamayan afet bölgesinde arama kurtarma ekipleri ile birlikte polis, asker, özel eğitimli köpekler, iş makineleri, helikopter ve İHA'larla çalışmalar yürütülüyor.

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