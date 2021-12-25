Nijer, Diffa merkezli Müşterek Çokuluslu Kuvvet Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık'ta başlayan Nijer ve Nijerya’nın "Sharan Fague" adlı ortak operasyonlarında, 22 Boko Haram üyesi öldürüldü.

Ayrıca, Boko Haram üyelerine ait birçok askeri mühimmat ve aracın ele geçirildiği açıklandı.

İki ülke kara ve hava kuvvetlerinin operasyonlara katıldığı belirtilen açıklamada, 4 Nijeryalı ve 2 Nijerli askerin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Yüz binlerce kişi Boko Haram nedeniyle göç etti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyo