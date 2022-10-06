SpaceX, Crew-5 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) üç astronot ve bir kozmonot gönderdi.

45 yaşındaki Deniz Albay Nicole Mann, öğle saatlerinde Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere yola çıkan dört astronottan biri.

Mann BBC'ye, görevin gelecek nesil Yerli Amerikalılara ilham vermesini umduğunu söyledi.

"Umarım genç Kızılderili çocuklara hayallerinin peşinden gitmeleri ve engellerin yıkılmakta olduğunu anlamaları için ilham verir.Bu fırsatlara sahipler" dedi.

Round Valley Indian Tribes Wailacki'nin kayıtlı bir üyesi olan Col Mann, ABD Deniz Piyadeleri için çeşitli uçakları uçurma konusunda geniş deneyime sahip.

Hizmetleri için altı madalya aldı ve hem Irak hem de Afganistan'da görev yaptı.

2015 yılında astronot eğitimini tamamlayan Col Mann, uzaya ilk çıkışını yapmak için beklemek zorunda kaldı.

Uzay İstasyonu'nda Col Mann, ekibin planlanan yaklaşık 250 bilimsel araştırması olduğunu söyledi.