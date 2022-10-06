P﻿yongyang denemelerin, ABD ve Güney Kore'nin birlikte devam ettikleri askeri tatbikatlara cevaben yapıldığını açıkladı.

Kuzey Kore, Salı günü Japonya üzerinden Pasifik Okyanusu'na orta menzilli bir balistik füze denemesi yapmış, bu Japonya'nın kuzeyinde büyük panik yaratmıştı.

B﻿unun üzerine ABD ve Güney Kore dün dört kısa menzilli füzenin Japon Denizi'ndeki hedefleri başarıyla vurduğunu söyledi.

A﻿ncak Güney Kore yapımı daha uzun menzilli bir füze denemesi başarısız oldu.

Y﻿etkililer bu tatbikatın, "Pyongyang'dan yapılan provokasyonları" durdurmak için yapıldığını ekledi.

P﻿yongyang'ın 5 yıl aradan sonra Japonya üzerinden yaptığı attığı füze nedeniyle, ABD'nin çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.

T﻿oplantıda ABD; Rusya ve Çin'i, Kuzey Kore'yi daha sert yaptırımlardan korumaya çalışmakla suçladı.

Ç﻿in ve Rus delegasyonları ise, diyaloğun cezadan daha iyi olduğunu savundu.

İ﻿ki aydır ABD, Güney Kore ve Japonya, olası bir Kuzey Kore saldırısını önleme ve yenme amacıyla bir dizi ortak askeri tatbikat yapıyor.

K﻿uzey Kore lideri Kim Jong-un ise bu tatbikatları bir savaş hazırlığı olarak görüyor. Pyongyang'dan yapılan açıklamada ABD, "Kore yarımadasındaki askeri tansiyonu artırmakla" suçlandı.

A﻿skeri tatbikatları sürdüren ABD ise, yasaklanmış füze denemeleri ile "güvenlik tatbikatlarının" eş değer olmadığını belirtti.

A﻿BD ayrıca USS Ronald Reagan uçak gemisini de Kore yarımadası yakınına konuşlandırdı.