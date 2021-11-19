ABD'nin New York şehride 5 Kasım'da Belediye Başkanı seçimleri yapıldı. Demokrat Partinin adayı olan Eric Adams, New York şehrinin ikinci siyahi Belediye Başkanı oldu.

Eric Adams, 1 Ocak 2022'de göreve başlayacak. Adams, New York Belediye Başkanlığına seçildikten sonra ABD'deki yabancı basına ilk röportajını verdi.

Adams, Türkiye dostu bir Amerikalı olarak 2018'de Türk toplumu tarafından ödüllendirildi. Daha önce belediye başkanlığını yaptığı Brookyln'de de büyük bir Türk nüfusu olduğunu anlattı.

New York'taki Türk toplumunun, kentin ekonomisi ve esenliğine büyük katkıları olduğunu söyleyen Adams, ''Bunu görmekten gurur duyuyorum. Bu ilişkiyi sürdürmek istiyoruz. İş insanlarının olacağı delegelerle New York'ta ve Türkiye'de neler yapabileceğimize ve tabii ki kültürlerarası ilişkilere bakacağız" diyor.

''Türkiye'de favori kentim İstanbul''

Daha önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve zengin bir kültürü deneyimlemeleri için New York'ta Türk öğrencileri de görmek istediğini söyleyen Adams, ''Türkiye'ye 5 ya da 6 kez, eyalet senatörü ve Brooklyn Belediye Başkanı olduğum zaman seyahat ettim. Bu tür seyahatlere devam etmeyi dört gözle bekliyorum. Üsküdar ve Brooklyn kardeş kentler ve favori kentlerimden biri olan İstanbul. Birçok kentle kardeş şehir anlaşması yapmak istiyorum'' dedi.

Bulaşıkçılıktan New York Belediye Başkanlığına giden yol

Daha önce bulaşıkçılık yapan, polis şiddeti gören, öğrenme güçlüğü çeken ve orta öğretim için geceleri okula giden Adams, New York Belediye Başkanlığına giden yolculuğunu anlattı:

“Birinin hayat hikayesinde birçok kişi aslında kendini görüyor. Benim Belediye Başkanı olmam da şu an bulaşık yıkayan, garsonluk yapan, öğrenme güçlüğü çeken, hatta hapiste olan birisine şu an nerede olduklarını değil, ilerlemeye devam ettikleri sürece müthiş fırsatlar yakalayabileceklerini gösteriyor. Benim hikayem de aslında Eric Adams'ın Belediye Başkanı olmasından çok, 10 milyon hayalin gerçekleşme ihtimali.''

New York'un refahının ön şartının kentin güvenliği olduğuna dikkati çeken Adams, ''Kentin güvenli bir şehir olmaya devam ettiğinden emin olmak istiyoruz ki insanlar buraya gelip sağlıklı çocuklar ve aileler yetiştirebilsin'' dedi.

Adams, eski bir polis olarak New York'ta artan suç oranları, polis şiddeti ve reformlar konusunda neler yapacağına dair değerlendirmede de bulundu:

''Polis ve halk arasındaki güveni yeniden inşa etmemiz gerek çünkü bu güven yıllardır yıkılmış durumda. Polislerin arkasında olacağım, işlerini yapmaları için onlara destek vereceğim. Görevini kötüye kullananlarınsa polis departmanında kalmasına müsaade etmeyeceğiz.''

"İstanbul, hem tarihi hem de modernliği ile başka bir şehir"

Türkiye ile ilgili unutamadığı anılarından bahseden Adams, İstanbul Boğazı'ndan çok etkilendiğini söyledi.

Adams, Türkiye'de tarihin çok iyi korunduğunu ve İstanbulun son derece modern bir kent olduğunu söyleyerek:

“İstanbul, hem tarihi hem de modernliği ile başka bir şehir. İstanbul dışında Antalya’da çok güzel bir şehir. Türkiye'nin insanlığın şekillenmesinde nasıl büyük bir rol oynadığını anlamanızı sağlayan bir çok yapı var. Osmanlı İmparatorluğu'na ve o dönemde yapılan bazı şeylere baktığımızda, Türkiye'de medeniyetlerin kesiştiğini ve tarihte ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye'de beni en çok etkileyen de tam olarak bu.''

Adams, New York'un silüetine kazandırılan Türkevi binasının da güzel bir başarı olduğuna değindi.