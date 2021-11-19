Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore kentinde berber dükkanına giren bir kişi etrafa ateş etmeye başladı.

Bir çalışanı vurarak öldürdü.

Dükkanda çalışanlar büyük bir korku yaşarken o sırada saçını kestiren bir polis olaya müdahale etti.

Çevik bir hareketle saldırganın arkasına geçen polis saldırganı vurarak öldürdü.

Polis, Carlos Ortega adındaki saldırganın gün içinde kentte iki berbere daha düzenlenen saldırıların faili olduğunu düşünüyor.

Diğer iki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır yaralanmıştı.