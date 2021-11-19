Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.



Rusya'ya ve Çin'e ait savaş uçakları da Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (KADIZ) üzerinde yaklaşık 10 dakika uçtu.

Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal eden uçaklara yanıt vermek için Güney Kore savaş uçakları havalandı.



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, olası kazaları önlemek için bölgeye uçakları gönderdiğini ancak Rus ve Çin uçaklarının Güney Kore bölgesel hava sahasını ihlal etmeden KADIZ bölgesinden çıktılarını bildirdi.



Uçuşlar rutin askeri tatbikatın bir parçası



Askeri iletişim kanalı aracılığıyla Güney Kore’ye bilgi veren Çinli yetkililer, söz konusu uçuşların Rusya ile gerçekleştirilen rutin askeri tatbikatların bir parçası olduğunu söyledi.



Asya-Pasifik'te ortak devriye uçuşu



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, söz konusu uçuşların "başarıyla" gerçekleştirilmesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiğini söyledi:

"Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi’nde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdi. Japonya’ya ait F-16 ve F-15’ler, devriye uçuşlarının bir kısmında Rusya savaş uçaklarına eşlik etti."

"Uçuşlar üçüncü ülkelere yönelik değildir"



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Çin ile gerçekleştirilen devriye uçuşları üçüncü ülkelere yönelik değildir. Rus-Çin ortak hava devriyesi, küresel stratejik istikrarı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.” dendi.