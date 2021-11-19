Çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısı üzerine yaklaşık 200 kişi Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplandı.

Protestocular, "Geleceğimizi belirleme hakkı verin", "Tarım politikası reformunu reddedin", "Tarımın geleceği yok" yazılı afişler açtı.

Bazı göstericiler, protestoya arı kostümü giyerek katıldı.

Göstericiler, gelecek hafta AP Genel Kurulu'nda oylanacak Ortak Tarım Politikası (CAP) reformunun kabul edilmemesini talep etti.

AB toplam bütçesinin yaklaşık 3'te 1'i tarım politikasına ve bu alandaki desteklemelere ayrılıyor.

Söz konusu program çerçevesinde 2021-2027 yıllarında yapılacak ödemelerin toplamının 300 milyar avroyu aşması öngörülüyor.

Reformla, tarımsal desteklerin çevre hedeflerine uyumu, organik tarıma sağlanacak yardım miktarı, bataklıkların dönüşümü, küçük üreticilere verilecek destek gibi alanlar belirleniyor.

Söz konusu reformla, üye ülkelerim desteklemelerinin 4'te 1'ini organik ve çevre dostu tarıma sağlamasını öngörüyor. Destekleme alan işletmelerin sosyal ve iş gücü kullarına uymaları gerekiyor. Ülkelerin tarım desteklerinin bir kısmını küçük üreticilere ve genç çiftçilere sağlamasına ilişkin yeni kural getiriliyor.