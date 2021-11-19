ABD'ye geçici kabulü sağlayan statüye yapılan başvurulardan sadece 100’ü kabul edildi.

Federal yetkililer, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerince (USCIS) yalnızca önemli insani nedenlerle ve önemli kamu yararı için "şartlı insani tahliye" statüsü verildiğini söyledi.

Normalde yılda en fazla 2 bin başvuru olurdu

USCIS Sözcülerinden Victoria Palmer, Ekim ortasına kadar sadece 6 USCIS çalışanının "şartlı insani tahliye" başvurusu konusunda detaylı bilgisi olduğunu, başvurulardaki artış nedeniyle 44 çalışana daha eğitim verildiğini anlattı.

Başvurusu kabul edilenlerin bir kısmının hala Afganistan'da olduğunu, bir kısmının da üçüncü bir ülkeye gittikleri bilgisini veren Palmer, normalde bu statüye yılda 2 binden az kişinin başvurduğunu ve bunların yaklaşık 500'ünün kabul edildiğini söyledi.

ABD'de yaşayan Afgan aileler ve göç grupları, kabul sürecinin geç işlemesinin, başvuruda bulunanların can güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyor.

Statüye başvuru için kişi başı 575 dolar ödeniyor. Bu da Afganistan vatandaşlarından USCIS'e sadece birkaç ayda ödenen miktarın 10 milyon doları aşmasına neden oluyor.