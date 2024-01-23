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Dünya
Independent 23.01.2024 07:13

New York'ta elektrikli bisiklet ölümleri rekor seviyeye ulaştı

İklim kriziyle mücadele için etkili ulaşım yöntemlerinden biri olarak görülen elektrikli bisikletler New York'ta rekor sayıda yangın çıkardı.

New York'ta elektrikli bisiklet ölümleri rekor seviyeye ulaştı

New York İtfaiye Departmanı'nın Fox News'a verdiği bilgiye göre, elektrikli bisikletler kentte 267 yangına neden oldu.

Bu yangınlarda 18 kişi hayatını kaybederken 150 kişi de yaralandı. Bu rakamlar 2023'te elektrikli bisiklet yangınlarından kaynaklanan kayıpların yüzde 200 arttığı anlamına geliyor.

Resmi verilere göre ABD'de 2019-2022 periyodunda elektrikli bisiklet satışlarıysa yüzde 269 oranında artış gösterdi.

Londra'da elektrikli bisiklet patladı
Londra'da elektrikli bisiklet patladı

Güvenlik uzmanları elektrikli bisikletlerin lityum-iyon bataryalarının kontrolsüz şekilde ısınıp patlayabileceği uyarısında bulunuyor.

"Bu bataryalar yüzünden şehirde 100'den fazla kişi öldü"

New York Belediye Başkanı Eric Adams da birkaç ay önce yaptığı açıklamada elektrikli bisikletlerin yarattığı tehlikeye dikkat çekerek şunları söylemişti:

"Bu bataryalar yüzünden şehirde 100'den fazla kişi öldü. Baktığımız zaman bu bataryaların yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Dükkanlar bataryaların içini açarak onları yeniliyor ve herkes bunu kendi bildiği gibi yapıyor. Bu bir güvenlik problemi."

Elektrikli bisikletlerin yaygınlaşmasının yarattığı problemler batarya ısınmasıyla ve New York'la sınırlı değil.

Geçen temmuzda Kaliforniya'nın Encinitas kasabasında elektrikli bisiklet kullanan iki çocuğun karıştığı kazada çocuklardan birinin ölmesi üzerine acil durum ilan edilmişti.

Benzer ölümlü kazalar son dönemde Kaliforniya'nın diğer bölgelerinde ve Oregon'da da gündeme geldi.

Uzmanlar, sürücülerin tecrübesiz olmasının ve elektrikli bisikletlerin saatte 35 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaşabilmesinin bu tip problemlere neden olduğuna vurgu yapıyor.

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