Tırı sollamak isterken kar küreme aracına çarptı, ikiye bölündü

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

New York kentinde 16 Ocak’ta bir sürücünün karla kaplı yolda başka bir aracı sollamaya çalışması kazayı da beraberinde getirdi.

Karlı yolda hızla ilerleyen araç, ters şeride girince kar küreme aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

Öndeki aracı sollamak isteyen araç kar küreme aracıyla çarpışışında ikiye bölündü. Olayda yaralanan olmadı.

70 milyondan fazla kişi için alarm

ABD genelinde 70 milyondan fazla kişi için soğuk hava nedeniyle alarm verildi.

Sıcaklıkların bazı bölgelerde eksi 45 dereceye kadar düştüğü ve Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından geçen hafta sonu boyunca Texas'ın bazı bölgelerinde sıcaklığın eksi 32 dereceyi bulması nedeniyle hipotermi ve donma uyarıları yapıldı.