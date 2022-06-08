Yaşam maliyeti verileri konusunda 50 yıllık deneyime sahip danışmanlık firması ECA International'ın listesinde geçen yıl 4'üncü sırada olan New York'un, kiraların ve gıda fiyatlarının aşırı artması üzerine, gurbetçi çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasına 2'inci sıraya yükseldiği açıklandı.

Şirketlerin uluslararası görevlerde çalışanlar için yaşam maliyeti ödeneklerini hesaplamalarına yardımcı olan pazar araştırma şirketinin martta, bir fincan kahveden yarım kilo domatese kadar farklı ürünlerin maliyetini karşılaştırarak elde ettiği verilerde, dünyanın en pahalı üç şehri sırasıyla Hong Kong, New York ve Cenevre olarak belirlendi.

Değerlendirmede, yaklaşık yüzde 20 artan kira maliyetleri sonucu İngiltere'nin başkenti Londra 4'üncü ve Japonya'nın başkenti Tokyo ise 5'inci sıraya yerleşirken yabancı çalışanlar için Çin'in şehirleri Şangay 8'inci ve Guangzhou 9'uncu en pahalı yaşam bölgeleri oldu.

Gurbetçiler için en ucuz şehir Ankara

ECA'nın ölçümlemelerine göre, 2022'de yabancı çalışanlar için Türkiye'nin başkenti Ankara'nın ise 120 ülkeden 207 şehrin yer aldığı listede en son sırada yer aldığı görüldü.

Ankara, geçen yıla göre 5 sıra düşerek listede 207'nci sıraya gerilerken yabancı firma ve kuruluşlar tarafından geçici görevlendirilen çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri unvanına sahip oldu.

Aynı sıralamada İsrail'in başkenti Tel Aviv en pahalı 6'ncı, Çin'in başkenti Pekin ise 14'üncü şehir olarak yer aldı.