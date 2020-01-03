New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York Polis Departmanı'nın İran'ın potansiyel bir misilleme saldırısından korunmak için kentteki kilit bölgelerde önlemleri artırdığını duyurdu.

De Blasio, “Bu tehdide karşı uzun süre uyanık olmalıyız” dedi.

De Blasio, hava saldırısı hakkında daha önce yaptığı açıklamada, New York ve ABD'nin tamamı için endişeli olduğunu söylemişti.

Have spoken with Commissioner Shea + Dep Commissioner Miller about immediate steps NYPD will take to protect key NYC locations from any attempt by Iran or its terrorist allies to retaliate against America. We will have to be vigilant against this threat for a long time to come. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 3, 2020

De Blasio, "Kongre'nin onayı olmadan ABD Hükümeti bu gece İran'a etkili bir şekilde savaş ilan etti. Amerikan halkının bu konuda söyleyecek bir şeyleri yoktu" dedi.

Los Angeles Emniyet Müdürlüğü saldırıdan sonra İran'daki olayları izlediklerini belirten bir açıklama yaptı.

Polis departmanı, “Gelişebilecek herhangi bir istihbarat konusunda devlet, yerel, federal ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle iletişim kurmaya devam edeceğiz. Önlem alıyoruz” dedi.

Kaynak: Fox News