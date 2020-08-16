Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik uygulamaları dünya medyasının gündeminde.

New York Times'taki habere göre Yunanistan, bölgedeki sığınmacıların birçoğunu şişme botlarla ülke kara suları sınırına terk etti.

Gazetenin bağımsız kaynaklara ve Türk Sahil Güvenliğine dayandırdığı haberinde, mart ayından bu yana en az 1072 sığınmacının 31 ayrı seferde denize bırakıldığı kaydedildi.

"Keşke bombardımanda ölseydim dedim"

Söz konusu sığınmacılardan, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan Suriyeli öğretmen Necma el-Hatib, yaşadıklarını "insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Hatib, kendisiyle birlikte 22 kişinin, 26 Temmuz'da Rodos Adası'ndan yüzü maskeli Yunan yetkililer tarafından alınarak, can güvenliği sağlanmaksızın denize bırakıldığını söyledi.

Gazeteye başından geçenleri anlatan 50 yaşındaki Hatib, "Suriye'yi bombalanma korkusuyla terk ettim. Ancak bunlar başımıza geldiğinde keşke bombardımanda ölseydim dedim." ifadelerini kullandı.

Sistematik sınır dışı

Yunan yetkililer söz konusu iddiaları reddetse de uzmanlar, Yunanistan'ın özellikle koronavirüs salgını döneminde sığınmacıları sınır dışı etmesinin sistematik ve koordineli bir çabanın ürünü olduğunu düşünüyor.

Öyle ki binlerce kişi, Yunanistan sınırları içerisine girmelerine rağmen yasal haklarından mahrum bırakılıyor. Ayrıca, bu kişilerin, Yunanistan'ın sınır dışı kararına itiraz etmeleri yasaklanmış durumda.