Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı ise 6 bin 345 artışla 517 bin 714’e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 351 bin 372 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.