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Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 56 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı 635 artarak 56 bin 543’e ulaştı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı ise 6 bin 345 artışla 517 bin 714’e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 351 bin 372 kişi iyileşti.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.
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