Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 944 artarak 49 bin 980’e çıktı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı ise son 24 saatte 63 bin 490 artarak 2 milyon 589 bin 682’ye ulaştı.
Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 862 bin 258 kişi iyileşti.
Ekonomiye destek projesi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, COVID-19 salgınından etkilenen ekonominin canlandırılması için 1,46 trilyon dolarlık yeni projeyi açıkladı.
Modi, bu kapsamda hükümetin 7 bin altyapı projesini hayata geçireceğini belirtti.
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