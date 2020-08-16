Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı ise son 24 saatte 63 bin 490 artarak 2 milyon 589 bin 682’ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 862 bin 258 kişi iyileşti.

Ekonomiye destek projesi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, COVID-19 salgınından etkilenen ekonominin canlandırılması için 1,46 trilyon dolarlık yeni projeyi açıkladı.

Modi, bu kapsamda hükümetin 7 bin altyapı projesini hayata geçireceğini belirtti.