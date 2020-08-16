Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı da 41 bin 576 artarak 3 milyon 317 bin 96’ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 686 bin 122 vaka ve 26 bin 613 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsü atlatanların sayısı ise 2 milyon 404 bin 272 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, "dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke" konumunda bulunuyor.