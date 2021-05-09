New York'ta ünlü Times Meydanı’nda silahlı saldırı meydana geldi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, 3-4 el silah sesinin duyulmasının ardından büyük panik yaşandı.

Saldırıda, bir kadın ve küçük bir kız çocuğu vuruldu. Yaralıların durumu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılamadı.

[Fotoğraf: AFP]

New York Polis Departmanı ise Twitter hesabından, Manhattan'da 7. Cadde ve 44. sokaktan kaçınılması gerektiği açıklamasını yaptı.

Şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.