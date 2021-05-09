Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 02:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AFP]
ABD'de New York Times Meydanı’nda silah sesleri duyuldu. Bir kadın ve küçük bir kız çocuğunu vuran şüpheli kaçtı. Polis, saldırganı arıyor.
New York'ta ünlü Times Meydanı’nda silahlı saldırı meydana geldi.
Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, 3-4 el silah sesinin duyulmasının ardından büyük panik yaşandı.
Saldırıda, bir kadın ve küçük bir kız çocuğu vuruldu. Yaralıların durumu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılamadı.
[Fotoğraf: AFP]
New York Polis Departmanı ise Twitter hesabından, Manhattan'da 7. Cadde ve 44. sokaktan kaçınılması gerektiği açıklamasını yaptı.
Şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: ABD New York Times
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