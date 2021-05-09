New York'ta ünlü Times Meydanı’nda silahlı saldırı meydana geldi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, 3-4 el silah sesinin duyulmasının ardından büyük panik yaşandı.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AFP]

Saldırıda 4 yaşında bir kız çocuğunun bacağından yaralandığını ve ameliyat olacağını belirten New York Polis Departmanı Komiseri Dermot Shea, yaralanan diğer 2 kişiden birinin turist olduğunu ve her ikisinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Görgü tanıkları, saldırının birkaç kişi arasında çıkan anlaşmazlık sırasında silah çekilmesinden kaynaklandığını aktardı.

Şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.