Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 02:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AFP]
ABD'de New York Times Meydanı’nda silah sesleri duyuldu. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
New York'ta ünlü Times Meydanı’nda silahlı saldırı meydana geldi.
Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, 3-4 el silah sesinin duyulmasının ardından büyük panik yaşandı.
Saldırıda 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AFP]
Saldırıda 4 yaşında bir kız çocuğunun bacağından yaralandığını ve ameliyat olacağını belirten New York Polis Departmanı Komiseri Dermot Shea, yaralanan diğer 2 kişiden birinin turist olduğunu ve her ikisinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Görgü tanıkları, saldırının birkaç kişi arasında çıkan anlaşmazlık sırasında silah çekilmesinden kaynaklandığını aktardı.
Şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: ABD New York Times
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