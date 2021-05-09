Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistinliler Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti
Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar tarafından ihya edildi.
İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir gecesini ihya etmek üzere Mescidi Aksa'ya akın etti.
Etiketler: Ramazan Ayı Mescid-i Aksa
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