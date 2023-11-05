Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2023 23:10

New York Times Magazine dergisinin yazarı, Filistin'e desteği dolayısıyla istifaya zorlandı

New York Times Magazine dergisinin yazarı Jazmine Hughes, Filistin'e desteğini belirttiği bir bildiriye imza atmasının ardından "yayın politikalarını ihlal etmesi" gerekçe gösterilerek istifaya zorlandı.

New York Times Magazine dergisinin yazarı, Filistin'e desteği dolayısıyla istifaya zorlandı
[Fotograf: Reuters]

New York Times'ın haberinde, gazetenin pazar baskısındaki New York Times Magazine dergisinde yazarlık yapan Hughes'in, "Filistinlilere destek veren ve İsrail'in Gazze'deki kuşatmasını protesto eden bir bildiriye imza atarak yayın politikalarını ihlal etmesinin ardından istifa ettiği" duyuruldu.

Haberde, Hughes'in kamuya açık bir bildiriye imza atmasının yayın politikasını ihlal ettiğini savunan derginin editörü Jake Silverstein'in, "Kendisiyle bu tür taraf alma ve kamusal protestolara katılma arzusunun New York Times'da gazeteci olmakla bağdaşmadığı hakkında konuştuk ve ikimiz de istifa etmesi gerektiği sonucuna vardık." ifadesine yer verildi.

Hughes'in, "Gazze'deki Savaşa Karşı Yazarlar (Writers Against the War on Gaza)" isimli grubun, "İsrail'in Filistinlilere yönelik yok etme saldırılarının ve bölgedeki gazetecilerin ölümlerinin kınandığı" bildiriye imza attığı aktarılan habere göre, Hughes konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Söz konusu bildirinin imzacılarından ve dergiye katkıda bulunan yazarlardan Jamie Lauren Keiles de 3 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "kişisel nedenlerle" dergiden ayrıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'in 4 çocuğu ile kardeşlerini öldürdüğü AA kameramanı, yaşadığı dehşeti anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:10
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
00:15
Lübnan: İsrail, yaptığı bombardımanla ülkenin güneyinde 462 hektar alanı yaktı
23:43
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye ile verimli bir diyalog kurmak istiyoruz
23:38
İsrail ordusu, tank kazasında yaralanan bir askerin daha öldüğünü açıkladı
23:41
Dilan ve Engin Polat soruşturmasına ilişkin savcılığın sevk yazısının detaylarına ulaşıldı
23:36
İsrail’in Lübnan’da sivil bir araca saldırısında 3’ü çocuk 4 kişi öldü
İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail Gazze'yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı
İsrail, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ