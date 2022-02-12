Adams, 2010'ların başında New York'a yayılmadan önce Chicago'da ortaya çıkan rap müzik türünün alt türü olan Drill rap'e savaş açtı.

Yakın zamana kadar Drill rapinin ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını ve oğlundan bilgi aldığını söyleyen Eric Adams, "Bana bazı videolar gönderdi ve bu endişe verici. Sosyal medya şirketlerini bir araya getireceğiz ve onların sivil ve kurumsal sorumlulukları olduğunu belirteceğiz" dedi.

İki genç rapçi öldürüldü

Adams'ın sansür çağrısı, sadece birkaç gün içinde şehirde iki genç rap müzik sanatçısının öldürülmesinden sonra geldi.

Geçen Salı, 22 yaşındaki Tahjay Dobson, rekor bir anlaşma imzaladıktan saatler sonra kendi mahallesinde vurularak öldürüldü.

Geçen Pazar, başka bir rapçi olan 18 yaşındaki Jayquan McKenley, Brooklyn'deki bir kayıt stüdyosundan ayrıldıktan sonra öldürüldü.

Eski bir polis memuru olan Adams, New York'ta artan silah suçlarıyla mücadeleye odaklanan bir kampanyanın ardından iktidara geldi.

Drill rap nedir?

Drill rap özellikle genç nesiller üzerinde popüler olan bir alt rap türü. Çoğunlukla çeşitli maskeler takan şarkıcılar, şarkılarında çeteleşmeye, şiddete ve uyuşturucuya atıfta bulunuyor.